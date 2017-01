POL-DN: Telefonische Erreichbarkeit der Polizei eingeschränkt

Kreis Düren (ots) - Am Dienstag, dem 24.01.2017, wird die Polizeiwache in Jülich nicht unter der gewohnten Telefonnummer erreichbar sein. Auch die Bezirksdienstbeamten in Aldenhoven, Jülich, Niederzier und Langerwehe werden betroffen sein.

Erforderliche Wartungsarbeiten des Telefonnetzanbieters werden zur Folge haben, dass manche Dienststellen der Kreispolizeibehörde Düren nicht unter den bekannten Nummern anzuwählen sind. Der Bezirksdienstbeamte für den Bereich Aldenhoven, PHK Schiffeler, wird am Dienstag ausschließlich unter der Telefonnummer 02461 627-6236 erreichbar sein. Telefonischer Kontakt zu seinem Kollegen in Langerwehe, PHK Jansen, kann über die Polizeiwache in Düren unter der Nummer 02421 949-6112 hergestellt werden. Auf diesem Wege kann auch PHK Böck als Bezirksdienstbeamter in Niederzier kontaktiert werden. Die Polizeiwache in Jülich steht telefonisch unter der Rufnummer 02421 949-6212 zur Verfügung. Hierunter können Sie auch die Bezirksdienstbeamten aus Jülich erreichen.

Die Wartungsarbeiten finden voraussichtlich in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 18:00 Uhr statt, so dass die Erreichbarkeiten am nächsten Werktag wieder wie gewohnt bestehen sollten. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte immer an den Polizeinotruf 110.

