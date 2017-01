POL-DN: Frontalzusammenstoß - zwei Leichtverletzte

Linnich (ots) - Zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr kam es am Mittwoch gegen 18:55 Uhr auf der K 6 in Ederen.

Ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Jülich war mit seinem Pkw auf der K 6 aus Richtung Gereonsweiler in Richtung Ederen unterwegs. Am Ortseingang Ederen verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei geriet er nach links und kollidierte auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem Pkw einer 39-jährigen Frau aus Aldenhoven. Beide Fahrzeugführer trugen durch den Unfall Verletzungen davon. Sie wurden mit RTW in Krankenhäuser gebracht, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

An den Pkw entstand Sachschaden von circa 5500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die hinzugerufene Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell