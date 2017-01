POL-DN: Setzen! Sechs!

Düren (ots) - Zeit um über sein Fehlverhalten nachzudenken erhielt am Montag ein 16-Jähriger aus Düren. Nicht nur, dass er alkoholisiert zum Unterricht erschienen war. Auch der Aufforderung, das Schulgelände zu verlassen, kam der Jugendliche nicht nach.

Hilfe suchend wandten sich die Lehrkräfte gegen 12:00 Uhr an die Polizei. Als diese auf dem Schulgelände in der Girbelsrather Straße erschien, sahen sie sich einem aggressiven und unkooperativen Schüler gegenüber. Da der Junge in Folge seines Verhaltens durch die Beamten festgehalten und letztlich in Gewahrsam genommen wurde, beleidigte er sie mit Worten, deren Wiederholung es sich an dieser Stelle nicht gebührt. Auch drohte er den Ordnungshütern mit Aussagen wie "Ihr werdet noch sehen, was ihr davon habt!" und "Habt ihr noch nicht genug aus dem Grüngürtel?" und bespuckte sie. Letztlich handelte sich der 16-Jährige eine Fahrt zur örtlichen Polizeiwache ein. Hier wurde der Sprössling von seinem Vater gegen 14:00 Uhr abgeholt. Bis dahin führten die Polizisten einen Atemalkoholtest mit dem Jungen durch: mit 0,38 Promille musste dieser schließlich in der Zelle auf seine Abholung warten, da ein vernünftiger Wachbetrieb und ein ungestörtes Arbeiten in seinem Beisein nicht möglich waren.

Nun sieht der 16-Jährige sich einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte und Beleidigung gegenüber.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell