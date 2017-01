POL-DN: Auffahrunfall mit Folgen

Jülich (ots) - Zu spät hatte eine Autofahrerin einen Rückstau bemerkt und am Ende mehrere Fahrzeuge ineinander geschoben. 6500 Euro Sachschaden und zwei Verletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend.

Eine 51-jährige Jülicherin befuhr mit ihrem Pkw gegen 17:50 Uhr die Brunnenstraße in Fahrtrichtung An der Leimkaul. Zu dieser Zeit befand sich ein 39 Jahre alter Autofahrer aus Jülich hinter ihr, gefolgt von einer 25-Jährigen, die ebenfalls aus Jülich kommt. Aufgrund des für sie geltenden Rotlichts einer Bedarfsampel vor einer Baustelle bremste die Vorausfahrende ihren Wagen ab. Dies erkannte auch ihr Nachfolger. Die spätere Unfallverursacherin jedoch krachte mit ihrer Fahrzeugfront in das Heck des Jülichers und schob dessen Fahrzeug in das der Lebensältesten. Während diese unverletzt blieb, mussten die Fahranfängerin und ihr Kontrahent in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Schwer verletzt verblieb der 39-Jährige stationär. Die jüngste Beteiligte konnte nach einer ambulanten Behandlung nach Hause entlassen werden. Ihr Fahrzeug transportierte ein Abschleppunternehmen ab. Es war nach dem Crash nicht mehr fahrbereit.

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 6500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell