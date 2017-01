POL-DN: Mit Messer verletzt - Täter flüchtig

Düren (ots) - Ein Streit zwischen zwei Besuchern eines Wettbüros in der Josef-Schregel-Straße eskalierte am Donnerstag derart, dass ein 26-Jähriger mit einer schweren Gesichtsverletzung in ein Krankenhaus aufsuchen musste.

Gegen 15:50 Uhr geriet der 26-Jährige, ein Algerier mit Wohnsitz in Heimbach, mit einer unbekannten männlichen Person aus bislang ungeklärtem Grund in Streit. Der Flüchtige zückte ein Messer und verletzte den anderen schwer im Gesicht. Er verließ daraufhin das Wettbüro und lief in Richtung Bahnhof davon.

Eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Zeugen beschrieben den Täter als männlich, 20 bis 25 Jahre alt und von arabischem Aussehen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Kappe mit der seitlich angebrachten Aufschrift "Netherlands".

Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

