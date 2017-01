POL-DN: Gas und Bremse verwechselt

Bild von der Unfallstelle Bild-Infos Download

Düren (ots) - Glück im Unglück hatte ein Fußgänger, der am Mittwoch von einem Verkehrszeichen getroffen wurde. Er wurde nur leicht verletzt.

Gegen 09:45 Uhr beabsichtigte ein 90-jähriger Autofahrer aus Kreuzau mit seinem Fahrzeug auf der Oberstraße in einer der dortigen, rechtsseitig gelegenen Parktaschen einzuparken. Hierbei verwechselte er wohl nach eigenen Angaben Gas und Bremse, sodass das Fahrzeug unkontrolliert auf den Gehweg auffuhr und ein dortiges Verkehrszeichen überfuhr. Der Mast wurde abgeknickt und gegen eine Schaufensterscheibe gedrückt. Ein vorbeikommender Fußgänger, ein 41 Jahre alter Mann aus Polen, duckte sich noch weg, wurde aber dennoch leicht am Kopf getroffen. Er begab sich nach der Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung. Es entstand am Fahrzeug, Verkehrszeichen und Schaufenster ein Sachschaden von circa 1850 Euro.

