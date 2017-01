POL-DN: Vorsicht! Wachsamer Nachbar!

Keine Angst vor der 110! Bild-Infos Download

Düren (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte am Montagabend wohl Schlimmeres: er entdeckte einen Einbrecher, als dieser sich an einer seitlichen Hauseingangstür in der August-Lüdenbach-Straße zu schaffen machte.

Die Polizei erhielt gegen 18:40 Uhr Kenntnis von dem Sachverhalt. Zu dieser Zeit hatte ein Anwohner verdächtige Geräusche gehört. Als er sich vor das Haus begab, um diesen auf den Grund zu gehen, entdeckte er eine männliche Person, die versuchte, die benachbarte Haustür mit Gewalt zu öffnen. Auf frischer Tat ertappt, flüchtete der Dieb in Richtung der Euskirchener Straße. Sofort alarmierte der Mitteiler die Polizei, die umgehend eine Fahndung nach dem Mann einleitete. Diese blieb bislang ohne Erfolg. Beschrieben wird der Gesuchte als etwa 180 bis 190 cm groß. Er war bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, aus der eine graue Kapuze hervor lugte.

Beamte der Spurensicherung nahmen nicht nur die Hebelspuren an der Tür in Augenschein, sondern entdeckten unter anderem auch Schuhspuren im Schnee. Zeugen, die überdies noch Hinweise auf die Person geben können oder andere, verdächtige Feststellungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter dem Polizeiruf 110 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell