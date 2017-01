POL-DN: Kleingärtner von Einbrechern heimgesucht

Düren (ots) - In der Nacht zum 31. Dezember 2016 hinterließen Unbekannte in der Kleingartenanlage am Stadtteil Lendersdorf neben Diebstahlsschaden auch noch zusätzliche Verwüstungen.

Unmittelbar betroffen sind das Vereinsheim des Kleingartenvereins "In den Blanken" sowie (nach derzeitigem Wissensstand) mindestens sieben Parzellen. Der oder die Täter hatten an dem Gemeinschaftshaus eine rückwärtige Tür aufgebrochen und das Inventar durchwühlt. Gestohlen wurden einige Flaschen mit alkoholischem Inhalt. Schlimmer noch ist der hinterlassene Vandalismusschaden: mit einem Feuerlöscher wurde der Innenraum verschmutzt; diverse Türen und Einrichtungsgegenstände wurden mutwillig beschädigt.

Bei den jeweiligen Lauben- und Gartenbesitzern wurden Zugangstüren gewaltsam geöffnet; ob und was dort entwendet wurde, muss erst noch ermittelt werden.

Alle sachdienlichen Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter 02421/949-0 telefonisch entgegen.

