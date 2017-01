POL-DN: Einbrüche und Einbruchsversuche am Jahresende

Kreis Düren (ots) - Um die Wachsamkeit nicht abreißen zu lassen und eventuell Fahndungshinweise zu erlangen, veröffentlicht die Polizei, zumindest in Kurzform, die Tatörtlichkeiten einer Reihe von Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Häuser und Wohnungen. Auch für 2017 gilt der Appell: "Jeder Hinweis zählt. Bei verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit Wohnungseinbruch wählen Sie bitte sofort den Polieiruf 110."

Tatorte, Tatzeiträume und Einbruchsdelikte

30. Dezember 2016: Düren, Neue Jülicher Straße, versuchter Einbruch zwischen 01:00 Uhr und 15:15 Uhr, Hebelspuren an einer Wohnungstür im ersten Obergeschoss.

Merzenich-Girbelsrath, Am Frohnhof, Einbruch in Wohnhaus zwischen 07:00 Uhr und 21:15 Uhr, Aufhebeln der Terrassentür. Ermittlungen zum Diebesgut dauern an.

Düren, Freiheitsplatz, Aufhebeln eines Fensters an Reihenhaus zwischen 09:00 Uhr und 22:00 Uhr, es wurde Bargeld entwendet. Nörvenich-Frauwüllesheim, Isweiler, Einbruch in Wohngebäude zwischen 11:30 Uhr und 23:00 Uhr, Aufhebeln einer Zugangstür, Diebstahl von Schmuck und Bargeld.

Jülich-Koslar, Laachweg, versuchter Einbruch in Wohnhaus zwischen 16:30 Uhr und 20:20 Uhr, Hebelspuren an einem Fenster.

Düren-Arnoldsweiler, Trierer Straße, Einbruch in Reihenhaus, zwischen 17:00 Uhr und 31.12.16/09:00 Uhr, Einschlagen einer Fensterverglasung, Diebesgut muss noch ermittelt werden. Düren-Arnoldsweiler, Neusser Straße, versuchter Einbruch in Reihenhaus zwischen 20:30 Uhr und 22:10 Uhr, Hebelspuren am Hauseingang.

Nideggen-Brück, Zerkaller Straße, Einbruch in leer stehendes Wohnhaus zwischen 19:00 Uhr und 31.12.16/10:00 Uhr, Haus- und Verbindungstür durchbrochen, kein Diebesgut.

31. Dezember 2016: Heimbach-Hausen, Hausener Straße, 01:20 Uhr, Einbrecher wurde durch im Haus befindliche Person beim Aufhebeln einer rückwärtigen Zugangstür bemerkt und gestört. Ein Täter flüchtete. Er wird beschrieben als um die 20 Jahre alter Mann, bekleidet mit heller Hose, blauer Jacke oder Weste mit grauer Kapuze. Der Tatverdächtige flüchtete Richtung L 249; die Fahndung blieb ohne Erfolg. Am unmittelbar benachbarten Wohnhaus wurden später Hebelspuren an einem Fenster festgestellt; es blieb auch dort beim Versuch.

Düren, Rurstraße, zwischen 14:50 Uhr und 18:00 Uhr, dort gelangten Unbekannte nach Aufbrechen von zwei Zugangstüren in zwei Etagenwohnungen in dem Mehrfamilienhaus. Es muss noch ermittelt werden, was entwendet wurde.

Die Auswertung gesicherter Spuren dauert an. Alle Hinweise werden beim Polizeiruf 110 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell