POL-DN: Verdächtiger Marihuanageruch

Düren (ots) - Ein 44 Jahre alter Mann aus Düren wurde am Donnerstagabend vorläufig festgenommen, weil er im Verdacht steht, Betäubungsmittel angebaut zu haben.

Die Kriminalpolizei ging gegen 19:45 Uhr einem Hinweis nach, demzufolge aus einer Wohnung in der Josefstraße deutlich der Geruch von Marihuana zu vernehmen war. Ein 44-Jähriger öffnete den Beamten die Tür, schloss diese jedoch prompt wieder von außen, so dass ein Blick in die Wohnräume zunächst nicht möglich war. Der unverwechselbare Geruch der Betäubungsmittel blieb jedoch auch den Polizisten nicht verborgen. In der Wohnung befand sich eine weitere unbekannte Person, die allerdings bereits durch ein Fenster geflüchtet war, als die Beamten kurze Zeit später in die Wohnung gelangten. Zahlreiche Schalen mit Pflanzenkeimlingen und Setzlingen, Düngemittel, Lampen sowie weiteres Zubehör zum Anbau von Cannabispflanzen konnten aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 44-Jährige festgenommen, weitere Wohnanschriften in Düren wurden ebenfalls durchsucht. Der Beschuldigte wurde am Freitag vernommen und anschließend einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Es wird nun ein Verfahren wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln betrieben. Die Ermittlungen zu seinem Mittäter dauern an.

