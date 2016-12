POL-DN: Alkoholisiert und unter Drogen: Mann begeht Unfallflucht

Düren (ots) - Ein 29 Jahre alter Dürener verursachte am Montagvormittag einen Verkehrsunfall. Anschließend fuhr er von der Unfallörtlichkeit davon, kehrte aber nach wenigen Minuten zurück.

Der Dürener rangierte gegen 10:30 Uhr mit seinem Wagen in einem Innenhof in der Zollhausstraße. Dabei prallte er zum einen gegen ein Garagentor, zum anderen gegen eine Schrankenanlage. Zeugen waren auf den Vorfall aufmerksam geworden und alarmierten die Polizei. Der Mann, der kurz nach seinem Crash aus dem Innenhof herausgefahren war, kehrte etwa eine Viertelstunde später zurück. Anwohner sprachen ihn umgehend an, als der 29-Jährige noch im Wagen saß. Doch dieser reagierte nicht. Warum, das klärten die Beamten im Weiteren auf: ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Daneben konnte jedoch auch ein Konsum von Betäubungsmitteln nicht ausgeschlossen werden. Daher entnahm ein Arzt dem 29-Jährigen am Ende zwei Blutroben - und die Polizei stellte den Führerschein sicher.

