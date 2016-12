POL-DN: Beim Linksabbiegen Gegenverkehr übersehen

Jülich (ots) - Beim Linksabbiegen übersah am Freitagmorgen ein Autofahrer ein entgegenkommendes Fahrzeug auf der B 55. In der Folge wurden beide Autofahrer verletzt.

Ein 58-jähriger Mann aus Willich war mit seinem Wagen auf der B 55 aus Richtung Jülich kommend unterwegs. Er wollte nach links in Richtung der L 264 abbiegen und ordnete sich entsprechend ein. Er ließ mehrere vorrangberechtigte Fahrzeuge passieren und setzte dann zum Abbiegen an. Hierbei übersah er jedoch einen weiteren Pkw, der von einem 51-Jährigen aus Elsdorf gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei das Auto des Elsdorfers auf den angrenzenden Grünstreifen geschleudert wurde. Da sich die Türen nicht mehr öffnen ließen, musste er von der hinzugerufenen Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Beide Autofahrer wurden mit RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden von circa 35000 Euro.

