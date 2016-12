POL-DN: In den Gegenverkehr geraten

Düren (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Donnerstagmorgen gegen 05:30 Uhr.

Ein 63-jähriger Mann aus Kreuzau war zu dieser Zeit mit seinem Kleinkraftrad auf der Kreuzauer Straße in Richtung Kreuzau unterwegs. Da am rechten Fahrbahnrand Fahrzeuge parkten, wollte er an diesen vorbeifahren. Hierbei kam sein Roller jedoch ins Rutschen und stieß gegen einen geparkten Pkw. Der Kreuzauer lenkte daraufhin sein Gefährt nach links und geriet so in den Gegenverkehr. Dort streifte er das Auto eines 56-Jährigen aus Nideggen, der in Richtung Düren unterwegs war. Der Rollerfahrer stürzte infolgedessen und musste mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von circa 6000 Euro.

