POL-GOE: Amtseinführung von EPHK Münch als Leiter des Polizeikommissariats Stolzenau

Stolzenau (ots) - Am Mittwoch, 01.02.2017, wurde Herr EPHK Frank Münch als neuer Leiter des Polizeikommissariats Stolzenau feierlich in den Räumlichkeiten des Heimatvereins Scheunenviertel Estorf e.V. durch den Präsidenten der Polizeidirektion Göttingen, Herrn Uwe Lührig, begrüßt und in sein Amt eingeführt. Bereits zuvor wurde der ehemalige Leiter des Polizeikommissariats, Herr EPHK Tobias Vorfeld, durch den Leiter der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, Herrn Frank Kreykenbohm, aus seinem Amt verabschiedet. EPHK Münch begann seinen Polizeidienst im Jahr 1986. Seine erste Führungsfunktion übernahm er im Jahr 2002 als Dienstschichtleiter des Polizeikommissariats Neustadt. In den folgenden Jahren war er in den Bereichen Zentraler Kriminaldienst und Einsatz- und Streifendienst, u.a. als Dienstschichtleiter bei der Polizeiinspektion Nienburg/ Schaumburg, eingesetzt. Im Jahr 2007 führte der Weg von EKHK Münch zur Polizeiakademie nach Nienburg. Dort leitete er im Dezernat 23 den Organisationsbereich Zulassungs- und Prüfungsverfahren. EPHK Münch hat das Netzwerk der Prüfungsämter der polizeilichen Fachhochschulen und -akademien mit initiiert und aufrecht erhalten. Er wird von seinen Mitarbeitern als besonders teamfähig, hilfsbereit, motiviert und humorvoll beschrieben. Der gebürtige Stolzenauer ist verheiratet und hat zwei Töchter, die ebenfalls der Polizei angehören. In seiner Freizeit ist EPHK Münch ein aktiver Sportler. Zu seinen Hobbies gehören das Laufen und das Radfahren. Er ist zudem sportübergreifender Übungsleiter beim SV Holtorf. Mit EPHK Münch wird eine kompetente Führungskraft mit hoher fachlicher sowie persönlicher Kompetenz die Funktion des Leiters des Polizeikommissariats übernehmen. Neben dem Vizepräsidenten der Polizeidirektion Göttingen, Herrn Bernd Wiesendorf und dem Leiter der Polizeiinspektion Ninburg/Schuamburg, Herrn Frank Kreykenbohm, nahmen u.a. die Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinden Mittelweser und Uchte, die Bürgermeister der Städte Stolzenau und Rehburg-Loccum, der Bürgermeister der Gemeinde Landesbergen und des Fleckens Steyerberg sowie Vertreter der Feuerwehr und weiterer Institutionen an der Veranstaltung teil.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell