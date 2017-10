POL-CUX: Wohnhauseinbrüche im Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven (ots) - Einbruchdiebstahl in Nordholz

Nordholz. In der Zeit zwischen Mittwoch, 04.10.2017 und Freitag, 06.10.2017 kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Dorfstraße in Nordholz. Die Täter durchsuchten das Haus nach Diebesgut und konnten hier unter anderem Bargeld erlangen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 /573-0) zu wenden.

Einbruchdiebstahl in Cuxhaven

Cuxhaven. In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Mühlenweg ein. Die Täter durchsuchten das Haus und fanden dabei ein Schlüsselbund mit einem Fahrzeugschlüssel. Anschließend wurde der vor dem Haus unter einem Carport abgestellte PKW Chevrolet Cruz entwendet. Der PKW wurde am Samstag, 08.10.2017 in Cuxhaven in der Wulffhagenstraße wieder aufgefunden. Ob bei dem Einbruch weiteres Diebesgut erbeutet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 /573-0) zu wenden.

Einbruchdiebstahl in Geestland

Langen. In der Zeit zwischen Samstag, 30.09.2017 und Donnerstag, 05.10.2017 kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Langen, Zum Wilden Moor. Die Täter durchsuchten das Wohnhaus nach geeignetem Diebesgut. Konkrete Angaben zu dem Diebesgut liegen noch nicht vor. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 /573-0) zu wenden.

