POL-CUX: Einbruchdiebstahl in Schiffdorf

Cuxhaven (ots) - Schiffdorf. In der Nacht zu Mittwoch (09.08.2017), bis ca. 02.20 Uhr, kam es im Neufelder Weg in Schiffdorf zu einem Einbruchdiebstahl in ein Modegeschäft.

Bislang unbekannte Täter, die es offenbar auf "schnelles Bargeld" abgesehen hatten, verschafften sich durch Aufhebeln eines vergitterten Fensters Zugang zu einem Büroraum des Modegeschäftes und gelangten so in sämtliche Räumlichkeiten samt Verkaufsbereich. Dort hebelten sie einen Aktenschrank auf und entwendeten daraus eine geringe Menge Bargeld. Ware und Kassenbereich wurden hingegen nicht angegangen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell