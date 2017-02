POL-CUX: Firmenfahrzeuge aufgebrochen + Vier Verletzte nach Auffahrunfall

Cuxhaven (ots) - Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Loxstedt. Zu mehreren Aufbrüchen von Transportfahrzeugen bzw. Diebstählen, insbesondere von Werkzeugen, in einem Fall aber auch von Bargeld, aus dem Fahrzeuginneren kam es in den letzten Tagen in Loxstedt. So verschafften sich in der Nacht zu Dienstag noch unbekannte Täter Zugang zu einem Fischverkaufsfahrzeug, das in der Straße Im Twayad abgestellt gewesen ist. Entwendet wurden Werkzeuge und vorgefundenes Bargeld. Im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstag (27.01.-31.01.2017) entwendeten Unbekannte in der Glatzer Straße aus einem Firmenfahrzeug unterschiedliche Handwerkermaschinen. Die Täter gelangten durch Entfernen des Schließzylinders der Hecktür ins Fahrzeuginnere. In der Nacht zu Montag (30.01.2017) entwendete jemand auf dem Sandberg in Düring aus einem dort abgestellten Firmenwagen verschiedene Werkzeuge. Auch in der Dorumer Straße entwendeten Unbekannte aus einem Firmenfahrzeug zwei Trennschleifer. Hinweise bitte an die Polizei in Loxstedt (Tel.: 04744 / 731680) oder Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480).

++++++++++++++++

Vier Verletzte nach Auffahrunfall

Hechthausen (ost) In Hechthausen kam es auf der Hauptstraße am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, zu einem Auffahrunfall, bei dem gleich mehrere Insassen der beteiligten Pkw leicht verletzt wurden. Zunächst versuchte die 21-jährige Fahrerin eines Skoda Oktavia aus Richtung Hemmoor kommend, nach links auf einen Parkplatz neben einem Schnellimbiss abzubiegen. Weil sie aber den Gegenverkehr durchlassen musste, hielt sie verkehrsbedingt an. Die nachfolgende 35-jährige Fahrerin eines Opel bemerkte dies und hielt ebenfalls an. Die dann nachfolgende 28-jährige Fahrerin eines Skoda Citigo erkannte diese Situation nach dem Durchfahren einer leichten Rechtskurve zu spät und fuhr auf den Opel auf. Anschließend wurde der Opel auf den Oktavia geschoben und an allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.500 Euro. Die Fahrerinnen der drei Wagen und eine mitreisende Sechsjährige im Citigo wurden durch die Kollisionen leicht verletzt und zur Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsfluss auf der B 73 wurde nur zeitweise behindert.

++++++++++++++++

Weitere Mitteilungen aus dem Inspektionsbereich liegen hier derzeit nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell