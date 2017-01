POL-CUX: 25-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw - Wagen schleudert in Graben + Mitbewohner attackiert - 18-Jähriger leicht verletzt

Foto: Polizei (Unfall auf der A 27) Bild-Infos Download

Cuxhaven (ots) - 25-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw - Wagen schleudert in Graben

Am Montag (30.01.2017) gegen 14:25 Uhr verlor ein junger Seat-Fahrer nach einem Überholvorgang auf der A 27 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen mehrere Straßenbäume und den dortigen Wildschutzzaun, bevor es in einen wasserführenden Graben schleuderte und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt aus dem Wagen befreien. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Bergung des Pkw musste die A 27 zwischen Altenwalde und Nordholz in Fahrtrichtung Bremen für etwa 90 Minuten halbseitig gesperrt werden.

Mitbewohner attackiert - 18-Jähriger leicht verletzt

Cuxhaven. In einer Wohnunterkunft für Asylbegehrende kam es in der Nacht zum heutigen Montag (30.01.2017) in der Friedrich-Carl-Straße zu einem Streit, in dessen Verlauf ein 18-Jähriger auf einen gleichaltrigen Landsmann eingeschlagen und eingetreten haben soll. Die beiden Männer waren alkoholisiert. Das Opfer erstattete am Morgen Anzeige bei der Polizei und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Hintergründe für die Tat sind noch unklar.

