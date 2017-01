POL-CUX: Blauer Oldtimer gestohlen

Cuxhaven (ots) - Am vergangenen Freitag (20.1.2017) hatte ein Anwohner aus Imsum festgestellt, dass jemand seinen Oldtimer Opel Kadett-C aus der Garage entwendet hatte. Bereits im November 2016 hatte der Mann seinen Pkw zum "Überwintern" in seiner am Haus befindlichen Garage geparkt und verschlossen. Seither hatte er diese nicht mehr betreten. Als er am letzten Freitag in die Garage ging, bemerkte er, dass sich ein unbekannter Täter an dem Schloss des Schwingtors zu schaffen gemacht und das Tor aufgebrochen hatte. Sein aufwendig restaurierter Opel war verschwunden. Es handelt sich um einen Opel Kadett-C, Bj. 1977. Der Opel wurde aufwendig restauriert, getunt und mit blauer Farbe lackiert, so dass er zu einem Einzelstück geworden ist. Es wurden u.a. ein 2Ltr. Motor sowie 13"-Spezialfelgen und Leder-Sportsitze verbaut. Der Pkw ist mit einem Sonderkennzeichen zugelassen. Wer Hinweise zu dem Verbleib des blauen Opel Kadett geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeistation Langen zu wenden (Tel.: 04743 / 928270).

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell