POL-CUX: Brandursachenermittlungen dauern an + Tankstelleneinbruch scheiterte

Cuxhaven (ots) - Brandursachenermittlungen dauern an

Beverstedt. Samstagfrüh (14.01.2017) gegen 3:50 Uhr ist durch Anwohner der Brand einer leerstehenden Gastwirtschaft im Beverstedter Ortsteil Appeln festgestellt worden. Die alarmierten Ortsfeuerwehren Appeln, Beverstedt, Frelsdorf, Osterndorf, Kirchwistedt, Wollingst, Geestenseth sowie ein Drehleiterwagen der Feuerwehr Bremerhaven konnten das Niederbrennen eines Großteils des Gebäudekomplexes nicht mehr verhindern. Es wird von einem Schaden im hohen sechsstelligen Euro-Bereich ausgegangen. Die Brandursachenermittlungen dauern an.

Tankstelleneinbruch scheiterte

Hagen. Bisher unbekannte Täter versuchten Donnerstagnacht gegen 22:15 Uhr in die Tankstelle in der Ortsmitte einzubrechen. Zunächst versuchte man über das Dach und anschließend durch das Aufhebeln eines Fensters und einer Seiteneingangstür in das Objekt zu gelangen. Das Vorhaben scheiterte. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480) oder bei der Polizeistation Hagen (Tel.: 04746 / 938980) zu melden.

