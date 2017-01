POL-CUX: Einbrecher schleppten Tresor davon - Zeugen gesucht + Diebstahl eines Kompressors aufgeklärt

Cuxhaven (ots) - Einbrecher schleppten Tresor davon - Zeugen gesucht

Wurster Nordseeküste. Mehrere noch unbekannte Täter brachen Mittwochnacht ein seitliches Bürofenster zu der Sozialstation in der Straße "Am Markt", in Midlum, auf und entwendeten einen kompletten Tresor. Zeugen, die die Täter beim Abtransport des etwa 100x50x50 cm großen Tresors durch eine Seitentür beobachtet haben und Hinweise zu deren Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

Diebstahl eines Kompressors aufgeklärt

Im Juli 2013 wurde bei der Polizeistation Beverstedt der Diebstahl eines Kompressors angezeigt. Die entwendete Baumaschine hatte einen Wert von über 2.000 Euro und wurde aus einem Baucontainer in Stubben während andauernder Arbeiten an der Bahnüberführung entwendet. Im Nachhinein meldete sich jetzt die geschädigte Firma aus dem Emsland bei der Polizei und teilte mit, dass der genannte Kompressor zwischenzeitlich durch eine Privatperson bei ihnen zur Wartung abgegeben worden sei. Hierbei habe man festgestellt, dass es sich um den im Sommer 2013 entwendeten Kompressor aus Stubben handelte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass dieser Kompressor vor zwei Jahren von einem Unternehmer privat angekauft worden war. Er hatte unter seinen Mitarbeitern die Suche nach einem Kompressor mitgeteilt. Daraufhin bot ihm ein Verwandter einer Mitarbeiterin den Kompressor zum Kauf an. Er hatte ihn angeblich "gewonnen".

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell