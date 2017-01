POL-CUX: Versuchte Brandstiftung + Einbrüche in Hotel und Bäckereifiliale u.a.

Cuxhaven (ots) - Zeugen gesucht

Cuxhaven. Am Montag (09.01.2017) wurde der Polizei eine mutwillige Sachbeschädigung an einem Veranstaltungssaal in der Straße "Lauentheil" in Steinau mitgeteilt. Ein eingeworfenes Fenster und entsprechende Spuren am Tatort deuten zweifelsfrei auf eine versuchte Inbrandsetzung hin. Das Feuer erlosch eigenständig, so dass der Schaden gering blieb. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die in der Nacht zu Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben, werden gebeten, sich zu melden (Tel.: 04721 / 5730).

Einbruch in Hotel

Cuxhaven. Noch unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag (09.01.2017) in einen Büroraum in einem Hotel in der Steinmarner Straße ein und entwendeten vorgefundenes Kleingeld. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

Einbruch in Bäckereifiliale

Cuxhaven. In der Nacht zu Montag (09.01.2017) brachen noch unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Schillerstraße ein und entwendeten vorgefundenes Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Cuxhaven. Ein oder mehrere noch unbekannte Personen versuchten in der Nacht auf Montag (09.01.2017) erfolglos, die Hintereingangstür zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße aufzuhebeln. Hierdurch wurde die Verglasung beschädigt. Ein Eindringen in das Treppenhaus gelang nicht. Ein Zusammenhang mit einem Einbruchdiebstahl in eine dortige Bäckereifiliale ist laut Polizei wahrscheinlich. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

Weitere Mitteilungen aus dem Inspektionsbereich liegen hier derzeit nicht vor.

