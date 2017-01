POL-CUX: Einbrecher dringen in mehrere Wohnhäuser in Hemmoor ein - Der Präventionsbeamte des Polizeikommissariats bietet individuelle Beratungen an

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am vergangenen Wochenende brachen noch unbekannte Täter in insgesamt acht Wohnhäuser in den Straßen Alter Postweg, An der Pferdebahn, Am Schützenpark, Wacholderweg, Heidackerweg und Auf der Hörne ein. Die Täter kamen durch Aufhebeln ungesicherter Fenster oder Terrassentüren in die Häuser, durchwühlten diverse Räumlichkeiten, sowie das Mobiliar und entwendeten u.a. auch Bargeld. Alle Taten geschahen zur Tageszeit, u.a. auch am Sonntag und zeigen auf, wie leicht und schnell Täter auch bei nur kurzzeitiger Abwesenheit der Bewohner in Wohnhäuser ohne spezielle Sicherungen eindringen können. Der Präventionsbeauftragte des Polizeikommissariates Hemmoor, POK Bernhard Isele weist darauf hin, dass beim Einsatz eines Brecheisens oder größeren Schraubendrehers Hebelkräfte von ca. einer Tonne erzeugt werden und ein ungesichertes Fenster oder eine Terrassentür so in wenigen Sekunden gewaltsam geöffnet werden können.

Fenster oder Türen können u.a. durch innenliegende Nachrüstungen dahingehend verbessert werden, dass ein Aufhebeln so nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Auch Glasscheiben, Fenstergriffe oder Türschlösser können nach Auskunft des Präventionsbeamten einbruchsicher gestaltet werden. "Die Erfahrung zeigt, dass die Täter schnell zum Tatabbruch neigen, wenn sie erkennen, dass ein schnelles Eindringen nicht möglich ist", betont Isele.

Wichtig bei allen Nachrüstungen sind professionelle Produkte und der Einbau durch kompetente Fachfirmen. Von schnellen "Billig-Lösungen" rät der Polizist ab. Neben technischen Möglichkeiten können auch verhaltenspräventive Maßnahmen, die zum Beispiel die Anwesenheit der Bewohner vortäuschen, schützen.

Wer Hinweise zu den o.a. Taten machen kann oder verdächtige Beobachtungen in den Tatzeiträumen gemacht hat, sollte sich umgehend bei der Polizei Hemmoor melden; Tel.: 04771 / 6070.

POK Bernhard Isele bietet im Bereich des Polizeikommissariats Hemmoor kostenlose und individuelle Beratungen zum Thema Einbruchschutz in Ihrem Zuhause an und zeigt Ihnen, wie sie sich vor einem Einbruch schützen können. Er ist unter der Tel.-Nr.: 04771 / 607-207 oder auch per e-mail: bernhard.isele@polizei.niedersachsen.de erreichbar.

Für den übrigen Inspektionsbereich können Sie sich zur Terminabsprache auch gern an das Präventionsteam der Polizeiinspektion Cuxhaven wenden: praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de

Weitere Tipps und Empfehlungen erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de

