POL-CUX: Silvester und Neujahr: Einbrüche in Schiffdorf, Loxstedt und Stotel

Cuxhaven (ots) - Schiffdorf/Loxstedt/Stotel. Bisher noch unbekannte Täter brachen an einem Mehrparteienhaus in der Straße Osteracker in Schiffdorf eine Terrassentür auf. Ereignet haben dürfte sich der Einbruch zwischen Silvestermorgen bis Neujahrsabend. Die Täter erbeuteten Schmuck und Münzen. Ebenfalls an Silvester verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 14:15 Uhr durch ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Hollbrede" in Loxstedt. Nachdem die Täter sämtliche Räume betreten haben, entwendeten sie vorgefundenes Bargeld. Ob sie noch weiteres Diebesgut erlangen konnten, steht noch nicht fest. In der Schulstraße in Stotel verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von Silvester, 16 Uhr bis Neujahr, 9 Uhr, Zuritt durch ein rückwärtiges Fenster. Ob sie hier Diebesgut erlangen konnten, steht noch nicht fest. Zeugen, die in an Silvester bzw. Neujahr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit den Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480) zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell