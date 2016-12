POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 24.12.2016

Cuxhaven (ots) - Bereich Cuxhaven

Verkehrsunfall

Otterndorf. Am Samstag, den 24.12.2016, gegen 04.31 Uhr, lenkte ein offenbar alkoholisierter Fahrzeugführer seinen Pkw Audi von der Straße Am Muschelplatz in die Medem. Der Fahrzeugführer konnte sich glücklicherweise retten und flüchtete völlig durchnäßt zu Fuß. Um auszuschließen, daß keine weiteren Personen im Fahrzeug waren, waren Rettungstaucher und ein Sonargerät eingesetzt. Der Pkw wurde von der Feuerwehr mittels Kran geborgen. Der Fahrzeugführer wurde ermittelt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein einbehalten.

Bereich Hemmoor

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hemmoor. Am Freitag, dem 23.12.2016, gegen 14.00 Uhr, stellten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor bei der Kontrolle eines Pkw Mercedes in der Otto-Peschel-Str. in Hemmoor fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem führte der 22 jährige Sylter das Fahrzeug ohne das Wissen des Fahrzeughalters. Drei Stunden später wurde der Fahrzeughalter mit dem Mercedes im Stadtgebiet von Hemmoor angetroffen und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 22 jährige Mann unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Besinnliche Festtage und Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell