POL-H: Polizei Hannover stellt rund zwei Kilo Marihuana sicher

Hannover (ots) - Polizei Hannover stellt rund zwei Kilo Marihuana sicher

Im Zusammenhang mit einer Fahrzeugkontrolle im Osnabrücker Raum haben Beamte der hannoverschen Polizei die Wohnung eines 30-Jährigen in Hannover durchsucht. Hierbei haben sie u.a. zwei Kilogramm Marihuana sowie einen großen Geldbetrag sichergestellt.

Am Sonntag, 08.10.2017, gegen 19:00 Uhr, war ein Streifenwagenteam der Osnabrücker Autobahnpolizei auf den Wagen des 30-Jährigen aufmerksam geworden und hatte ihn an der Anschlussstelle Hasbergen/Gaste einer Kontrolle unterzogen. Die anschließenden Überprüfungen dort ergaben, dass der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Darüber hinaus befanden sich in dessen Wagen Utensilien, die auf das Betreiben einer Indoorplantage hindeuteten.

Details hierzu sind der Pressemeldung der Polizeiinspektion Osnabrück vom 09.10.2017 unter dem Link http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/3756303 zu entnehmen.

In der weiteren Folge durchsuchten Beamte der Polizeidirektion Hannover in der Nacht zu Montag die Wohnung des Mannes in Linden und beschlagnahmten Drogen unterschiedlicher Art und in großem Umfang. Neben den rund zwei Kilo Marihuana fanden die Polizisten auch Amphetaminderivate sowie Amphetamin in Pulverform, eine geringe Menge Haschisch sowie knapp 150 Tabletten Ecstasy. Des Weiteren stellten sie knapp 34 000 Euro sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover, bei der nun ein Verfahren gegen den 30-Jährigen wegen Handels in nicht geringer Menge mit Betäubungsmitteln anhängig ist, wieder entlassen. /st, zim

