POL-OS: Hasbergen/BAB 30 - Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln - Ermittlungen gegen 30-jährigen Mann aus Hannover

Hasbergen (ots) - Eine Streife der Autobahnpolizei wurde am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, auf einen 30-Jährigen aufmerksam, der mit seinem Auto die A 30 in Richtung Hannover befuhr. Als die Beamten den Mann an der Anschlussstelle Hasbergen/Gaste kontrollierten, bemerkten sie, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin stellten sie im Pkw Marihuana und Gegenstände fest, die für den möglichen Betrieb einer Indoorplantage gedacht waren. Der Mann wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Wegen des Verdachts des Besitzes/Handels mit Betäubungsmitteln, stellte die Staatsanwaltschaft Osnabrück einen Antrag zur Wohnungsdurchsuchung. Mit einem Beschluss des Amtsgerichtes Osnabrück, durchsuchten Kollegen der Polizei in Hannover die Wohnung des 30-Jährigen. Dabei stießen sie auf eine Vielzahl illegaler Betäubungsmittel, Bargeld und Verpackungsmaterialien, und stellten diese sicher. Nach einer erneuten Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, nahmen die Osnabrücker Polizisten den Mann vorläufig fest und beschlagnahmten sein Auto. Die Staatsanwaltschaft Hannover stellte keinen Antrag auf richterliche Vorführung des Beschuldigten, so dass er am Montag in Freiheit entlassen wurde.

