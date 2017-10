POL-H: Nachtragsmeldung zu zwei Presseinformationen vom 08.10.2017 Kripo klärt Ursachen zu zwei Bränden

Hannover (ots) - Sowohl der Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Seelze am Samstag, 07.10.2017, als auch der Laubenbrand in Vahrenwald am Freitag, 06.10.2017, ist fahrlässig verursacht worden.

Beamte des Fachkkommissariats für Brandermittlungen haben heute die Wohnung an der Straße Hannoversche Straße sowie die Gartenlaube in der Kleingartenkolonie Abendfrieden an der Straße Rübekamp untersucht. In beiden Fällen gehen sie von einer fahrlässigen Verursachung ohne strafrechtliche Relevanz aus. Bei dem Feuer in der Dachgeschosswohnung in Seelze, wo lediglich das Schlafzimmer in Mitleidenschaft gezogen wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5 000 Euro. Die Schadenshöhe, den der Laubenbrand anrichtete schätzen die Beamten auf 10 000 Euro. /st, has

