POL-H: Gleidingen: Stoppelfeldbrand nach technischem Defekt

Hannover (ots) - Heute Nachmittag, 07.08.2017, gegen 14:40 Uhr, hat eine Strohpresse Feuer gefangen und ein abgeerntetes Feld entflammt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die landwirtschaftliche Maschine bei Arbeiten am Hanno-Ring an der Kreisstraße 266 vermutlich infolge eines technischen Defektes in Brand geraten. Die Flammen griffen schnell auf das Feld über. Die durch den Landwirt alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

Der entstandene Schaden kann derzeit nicht benannt werden. /wei, pu

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell