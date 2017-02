POL-H: Anderten: Polizei nimmt mutmaßlichen Räuber fest

Hannover (ots) - Beamte des Polizeikommissariats Misburg haben heute Morgen, 02.02.2017, gegen 10:20 Uhr, einen 36-Jährigen in einem Einzelhandelsgeschäft an der Gollstraße festgenommen. Er steht im Verdacht, das Geschäft unmittelbar zuvor überfallen zu haben.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der mutmaßliche Räuber den Schreibwarenladen betreten, die 58-jährige Angestellte mit einem Messer bedroht und sich hinter den Verkaufstresen begeben. Dort versuchte er, Geld aus der Kasse zu nehmen. Die Angestellte nutzte diesen Moment und konnte aus dem Laden flüchten. Ein 49-jähriger Passant, der den Überfall von der Straße aus beobachtet hatte, betrat den Verkaufsraum und versuchte den mutmaßlichen Täter zum Aufgeben zu bewegen. Nachdem dieser nicht reagiert hatte, verließ er wieder die Räumlichkeiten. Der Mitarbeiter (33 Jahre alt) eines benachbarten Postshops bemerkte ebenfalls den Überfall und alarmierte die Polizei. Im Anschluss hielt er die Verbindungstür zwischen den beiden Läden zu.

Zeitgleich traf der 55-jährige Ehemann der Eigentümerin des Schreibwarenladens, der durch Hilferufe auf die Tat aufmerksam geworden war, ein und hielt mithilfe eines 18-jährigen Passanten die Ladentür bis zum Eintreffen der Polizei zu. So konnten die alarmierten Beamten den 36-Jährigen noch in dem Geschäft vorläufig festnehmen. Ermittlungen ergaben, dass der Räuber in dem Schreibwarenladen eine Zigarettenpackung gestohlen hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover soll er morgen einem Haftrichter vorgeführt werden. /has, now

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell