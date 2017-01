POL-H: Vier PKW in Kleefeld ausgebrannt

Hannover (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstagmorgen (28.01.2017) allem Anschein nach zunächst ein an der Kleestraße abgestellter VW Passat in Brand geraten. Durch die Flammen sowie die Hitze sind drei weitere Autos in Mitleidenschaft gezogen worden. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Eine 73-jährige Anwohnerin hatte gegen 04:50 Uhr laute Knallgeräusche aus Richtung der Straße gehört, anschließend Flammenschein gesehen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Trotz des schnellen und massiven Einsatzes von Wasser und Löschschaum gelang es den Einsatzkräften nicht mehr, das nahezu vollständige Ausbrennen der Fahrzeuge (Citroen Berlingo, Mercedes C200, Peugeot 206 und VW Passat) zu verhindern.

Der Gesamtschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der Brand im vorderen Bereich des VW ausbrach und die Flammen auf die übrigen Wagen übergriffen.

Brandermittler werden die Fahrzeuge in den kommenden Tagen in Augenschein nehmen, um die Ursache für das Feuer festzustellen. /zim

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell