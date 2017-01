POL-H: Zeugenaufruf! "Keyless Go" - Unbekannte Täter entwenden Daimler Benz CLS

Hannover (ots) - Autodiebe haben in der Nacht zu Freitag, 27.01.2017, vor den Augen des Halters seinen auf dem Grundstück an der Menzelstraße (Oberricklingen) abgestellten Wagen gestohlen, offensichtlich kalte Füße bekommen und das Sport Coupé in der Nähe zurückgelassen. Nun sucht die Kripo Zeugen, die hierzu Hinweise geben können.

Gegen 02:30 Uhr war der 56-Jährige auf die angehende Beleuchtung aufmerksam geworden und hatte dann insgesamt vier ihm fremde Männer auf seinem Grundstück bemerkt, die sich offensichtlich an seinem Wagen zu schaffen machten. Wovon einer der Unbekannten bereits in seinem Daimler Benz hinter dem Lenkrad saß und ein zweiter Mann mit einem Laptop direkt vor seiner Haustür stand. Anschließend musste der Eigentümer des CLS 350d mit ansehen, wie der zirka 70.000 Euro teure Wagen rückwärts von seiner Einfahrt rollte, in Richtung Göttinger Chaussee davonfuhr und die drei anderen Komplizen zu Fuß das Weite suchten.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse geht die Kripo davon aus, dass die Täter das "Keyless Go"-System erfolgreich für den Diebstahl nutzten, indem sie das Signal des im Fahrzeugschlüssel eingebauten Senders mit einem Laptop abfangen konnten.

Möglicherweise ließen die Täter schlussendlich wegen des wachsamen Halters von ihrem ursprünglichen Plan ab. Denn - kurz vor 09:00 Uhr entdeckte der 56-Jährige selbst seinen Daimler Benz, abgestellt am rechten Fahrbahnrand an der Straße Martensplatz, etwa 500 Meter von seinem Haus entfernt, wieder.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Die Kripo bittet Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 in Verbindung zu setzen./st, zim

Einige Tipps der Polizei zu "Keyless Go":

- Legen Sie Ihren Schlüssel nie ungeschützt in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

- Verwenden Sie Hüllen (zum Beispiel Alufolie) oder Behältnisse, um das Signal abzuschirmen.

- Machen Sie einen Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnen lässt, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, funktioniert der Schutz.

- Achten Sie auf Personen in Ihrer unmittelbaren Nähe. Es könnten professionelle Autodiebe sein, die versuchen, sich unauffällig das Schlüsselsignal zu verschaffen.

- Fragen Sie bei dem Fahrzeughersteller, ob Sie die Funktion auch zeitweilig deaktivieren können.

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell