POL-H: Seelze: Vier Leichtverletzte nach Wohnungsbrand

Hannover (ots) - Heute Morgen, 27.01.2017, ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Hirtenweg in Letter zu einem Feuer gekommen. Der Mieter sowie drei weitere Hausbewohner haben leichte Verletzungen erlitten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein 41-Jähriger, gegen 03:10 Uhr, Flammenschein und Rauchentwicklung durch ein Fenster in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses bemerkt. Daraufhin alarmierte er die Rettungskräfte und klingelte alle Hausbewohner wach. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und ein Übergreifen auf weitere Etagen verhindern. Allerdings brannten die Räumlichkeiten vollständig aus, auch das Treppenhaus sowie die Außenfassade des Hauses wurden durch Rauchgasniederschläge in Mitleidenschaft gezogen. Die Räumlichkeiten sind nicht mehr bewohnbar.

Der 26-jährige Wohnungsmieter, der das Haus selbstständig verlassen konnte, und drei Bewohner (30, 29 und vier Jahre alt) aus der darüberliegenden Wohnung zogen sich leichte Rauchgasvergiftungen zu. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Beamte des Fachkommissariats für Brandermittlungen haben die Wohnung heute aufgesucht. Die Ursache des Feuers ist nicht mehr feststellbar. Ein Fremdverschulden liegt jedoch nicht vor. Den Schaden schätzen sie auf zirka 100.000 Euro. /has, st

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell