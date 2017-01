POL-PPTR: Alleinunfall mit leichtverletzter Person

Morbach (ots) - Hochscheid. Am Mittwochmittag, 04.01.2017, gegen 14.00 Uhr, kam es auf der B327 in Höhe der Ortslage Hochscheid in Fahrtrichtung Mainz zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der alleinbeteiligte Unfallfahrer leichte Verletzungen zuzog. Zu dieser Zeit kam der 64jährige Fahrer eines Kleinwagens infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei vorherrschendem Schneefall nach links von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus, was er jedoch schon wieder verlassen konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000,- Euro. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Im Einsatz waren das Deutsche Rote Kreuz sowie die Polizei Morbach.

Im Bereich der Polizeiinspektion Morbach kam es im Laufe des weiteren Nachmittags/Abends ( Stand 20.00 Uhr ) zu keinen weiteren witterungsbedingten Unfällen. Die Hauptverkehrsstraßen sind weitestgehend geräumt, die Streudienste sind im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell