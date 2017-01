POL-H: Nachtragsmeldung! Laube durch Feuer vollständig zerstört - Brandursache nicht mehr feststellbar

Hannover (ots) - Am Nachmittag des 24.01.2017 ist eine Laube in einer Davenstedter Gartenkolonie an der Droehnenstraße abgebrannt. Die Ursache für das Feuer ist nicht mehr abschließend feststellbar, eine vorsätzliche Brandstiftung wird jedoch nicht ausgeschlossen.

Mehrere Anrufer hatten Dienstag gegen 14:00 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie dichten Rauch und Flammenschein aus der Kolonie "Altes Dorf" wahrgenommen hatten. Trotz schneller Löschmaßnahmen konnte die Feuerwehr das bei ihrem Eintreffen in Vollbrand stehende Gartenhaus nicht mehr retten. Der entstandene Schaden wurde auf zirka 10 000 Euro geschätzt (wir haben berichtet).

Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes haben den Brandort gestern Nachmittag untersucht. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades der Laube ist die Ursache für das Feuer nicht mehr abschließend feststellbar, eine vorsätzliche Brandstiftung schließen die Beamten jedoch nicht aus. /pfe, zim

