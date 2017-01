POL-H: Neustadt: 73-Jähriger tot aufgefunden

Hannover (ots) - Heute Vormittag, 22.01.2017, gegen 09:45 Uhr, ist ein 73 Jahre alter Mann tot auf einem Feld am Benkenwiesengraben im Ortsteil Bordenau aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand alarmierte ein Passant die Polizei, nachdem er auf einem Feldweg am Benkenwiesengraben einen Fahrradkorb sowie ein Handy aufgefunden hatte. Bei einer Absuche fanden die Beamten in einem nahegelegenen Graben ein Fahrrad und wenig später auf einem Acker liegend den leblosen 73-Jährigen. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach einer ersten Untersuchung geht die Kriminalpolizei derzeit von einem Unglücksfall aus. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen aktuell nicht vor, die Ermittlungen dauern an. /now, has

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell