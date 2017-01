POL-H: Die Polizei sucht Zeugen! Mitte: Trio raubt 35-Jährigen aus

Hannover (ots) - Am späten Samstagabend, 21.01.2017, ist ein 35 Jahre alter Mann von zwei Männern und einer Frau an der Reitwallstraße überfallen worden. Die Täter konnten mit Bargeld sowie einem Handy flüchten.

Gegen 21:45 Uhr war das Opfer in der Reitwallstraße unterwegs gewesen, als es von dem Trio angesprochen wurde. Zunächst baten die drei den 35-Jährigen um eine Zigarette. Nachdem er diese sowie ein Feuerzeug herausgeholt hatte, schlug ihm einer der Männer ins Gesicht, sodass er bewusstlos zu Boden stürzte. Als das Opfer wieder zu sich kam, fehlten sein Smartphone und Geld. Der 35 Jahre alte Mann wurde bei dem Überfall leicht verletzt. In der Zwischenzeit konnte das Trio in unbekannte Richtung flüchten.

Einer der gesuchten Männer ist zirka 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat eine hohe Stirn sowie einen dunklen, kurzen Zopf. Er ist von südländischer Erscheinung und spricht deutsch mit Akzent. Bei der Tat war er dunkel gekleidet.

Zu seinem männlichen Begleiter ist bekannt, dass er deutsch mit osteuropäischem Akzent spricht und blonde Haare hat.

Die hochdeutsch sprechende Frau ist zirka 1,70 Meter groß, kräftig und hat kurze, helle sowie lockige Haare. Sie trug eine schwarze Daunenjacke und eine dunkle Hose.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Mitte unter der Rufnummer 0511 109-2820 entgegen. /has, now

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell