POL-H: Herrenhausen: Polizei nimmt mutmaßlichen PKW-Aufbrecher fest

Hannover (ots) - Am Freitagnachmittag, 20.01.2017, haben Beamte des Polizeikommissariats Nordstadt einen 45-Jährigen festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, einen PKW aufgebrochen und daraus eine Handtasche entwendet zu haben.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte die 54-jährige Geschädigte ihren Mazda CX-5, gegen 14:30 Uhr, an der Straße An der Graft abgestellt. Nach etwa 20 Minuten kehrte sie mit ihrem 51-jährigen Begleiter zum Fahrzeug zurück und bemerkte dabei eine eingeschlagene Scheibe an ihrem Fahrzeug sowie das Fehlen ihrer Handtasche. Unter anderem befand sich in der Tasche ein Smartphone, welches der Sohn der Geschädigten, gegen 16:10 Uhr, im Bereich der Stärkestraße (Linden-Nord) orten konnte. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten daraufhin im Nahbereich einen Mann fest, welcher beim Erblicken der Beamten auf einem roten Fahrrad in Richtung der Limmerstraße flüchtete.

An der Kreuzung Stärkestraße, Ecke Limmerstraße, bog der Flüchtende nach rechts ab und übersah dabei eine von links kommende 37-jährige Radfahrerin und ihre, in einem Kinderanhänger sitzende, zwei Jahre alte Tochter. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Anhänger umkippte und das Kleinkind leicht verletzt wurde. Die Mutter blieb unverletzt. Bei der Kollision stürzte der 45-Jährige zu Boden und konnte durch Beamte des Polizeikommissariats Nordstadt festgenommen werden. Ermittler fanden bei einer Durchsuchung des Mannes Teile des Diebesgutes und stellten es sicher.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 45-Jährige das rote Fahrrad offenbar zuvor an der Heuerstraße (Döhren) entwendet hatte. Nun ermittelt die Polizei gegen den Mann wegen schweren Diebstahls aus PKW sowie Fahrradiebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Er wurde gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft angeordnet hat. /has, now

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell