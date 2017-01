POL-H: Zeugenaufruf! 24-Jähriger bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots) - Am Samstagabend, 21.01.2017, gegen 21:00 Uhr, ist ein 24 Jahre alter Mann bei einem Streit mit einem Unbekannten auf einem Spielplatz an der Ziegelstraße im hannoverschen Stadtteil Döhren lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich das Opfer mit seinem 32 Jahre alten Begleiter auf dem Spielplatz aufgehalten. Im weiteren Verlauf gerieten die beiden aus bislang unbekannter Ursache offensichtlich mit zwei Kontrahenten in Streit. Dabei fügte einer der Männer dem 24-Jährigen eine Stichverletzung am Oberkörper zu. Der Verletzte sank daraufhin zu Boden. Anschließend flüchtete der Täter mit seinem Begleiter in Richtung Abelmannstraße. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik, wo er in der Nacht operiert wurde. Sein Zustand ist mittlerweile stabil.

Der Gesuchte ist zirka 1,80 Meter groß, schlank und hat eine Glatze. Sein gleichgroßer Begleiter ist ebenfalls schlank und hat einen Dreitagebart.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet oder die weglaufenden Männer gesehen haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /has, now

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell