POL-H: Nachtragsmeldung! Zwei Leichtverletzte durch Wohnungsbrand - Ursache geklärt

Hannover (ots) - Das Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ricklinger Straße im hannoverschen Stadtteil Linden-Süd am vergangenen Mittwoch, 18.01.2017, gegen 03:30 Uhr, (wir haben berichtet) ist durch fahrlässiges Eigenverschulden des 39-jährigen Wohnungsmieters verursacht worden. Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes Hannover haben dies bei ihrer Untersuchung festgestellt. Den entstandenen Schaden in der Wohnung und an der Außenfassade schätzt die Polizei weiterhin auf 100 000 Euro. /has, now

