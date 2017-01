POL-H: Zwei Leichtverletzte nach Wohnungsbrand

Hannover (ots) - Heute Morgen, 18.01.2017, gegen 03:30 Uhr, ist eine Wohnung an der Ricklinger Straße im hannoverschen Stadtteil Linden-Süd in Brand geraten. Die Räumlichkeiten sind nicht mehr bewohnbar. Der Wohnungsmieter sowie eine weitere Hausbewohnerin haben leichte Verletzungen erlitten.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich der 39-jährige Mieter in seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aufgehalten, als aus bislang noch ungeklärter Ursache zunächst eine Wohnzimmercouch in Brand geriet. Eigene Löschversuche schlugen fehl, erst der alarmierten Berufsfeuerwehr Hannover gelang es, die Flammen zu ersticken und ein Übergreifen auf weitere Etagen zu verhindern. Die Wohnung selbst brannte völlig aus, auch der Hausflur, das Treppenhaus und die Hausfassade wurden durch Rauchgasniederschläge stark in Mitleidenschaft gezogen.

Durch sich ausbreitende Rauchgase erlitten der Wohnungsmieter und eine 38-jährige Hausbewohnerin - sie hatte sich ins Treppenhaus begeben - leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Beamte des Fachkommissariats für Brandermittlungen werden die Wohnung in den kommenden Tagen aufsuchen, um die Ursache des Feuers zu bestimmen. Die Räumlichkeiten sind derzeit nicht bewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf über 100 000 Euro. /has, schie

