POL-H: Tödlicher Verkehrsunfall auf Bundesstraße (B) 217

Hannover (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist heute Nachmittag, 16.01.2017, gegen 16:35 Uhr, ein 86-Jähriger mit seinem PKW auf der B 217 bei Weetzen in den Gegenverkehr geraten und dabei tödlich verletzt worden. Zwei weitere Personen haben ebenfalls Verletzungen davongetragen, eine davon schwere.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 86 Jahre alte Mann mit seinem Renault Laguna auf der B 217, aus Richtung Hannover kommend, in Richtung Hameln unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve, in Höhe der Brücke Weetzer Kirchweg, geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er seitlich mit einem VW Amarok einer 47-Jährigen zusammen, die auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Hannover unterwegs war sowie einem links daneben fahrenden Dacia Logan eines 29 Jahre alten Mannes.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der VW auf die Beifahrerseite, der Renault Laguna wurde zurück auf die Richtungsfahrbahn Hameln geschleudert. Dabei touchierte der Führer (73 Jahre alt) eines in Richtung Hameln fahrenden VW Golfs mit der Beifahrerseite den über die Straße schleudernden Laguna - der Mann blieb unverletzt.

Feuerwehrkräfte mussten den eingeklemmten Unfallverursacher mit lebensgefährlichen Verletzungen aus seinem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte den 86-Jährigen anschließend in eine Klinik, wo er am Abend verstarb. Die Fahrerin des Amarok zog sich schwere und der Dacia-Fahrer leichte Verletzungen zu - beide Personen wurden in Krankenhäuser transportiert.

Aufgrund von Bergungsarbeiten ist die B 217 derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf 44 000 Euro. /now

