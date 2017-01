POL-H: Wedemark: Feuer beschädigt Gartenhütte

Hannover (ots) - Heute Morgen, 16.01.2017, gegen 09:30 Uhr, ist ein Gartenschuppen am Kleverkamp in Brelingen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten und dadurch zerstört worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte eine Passantin die brennende Laube entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand - sie brannte vollständig aus.

Beamte des Zentralen Kriminaldienstes werden in den kommenden Tagen ihre Untersuchungen zur Bestimmung der Brandursache aufnehmen. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf 10 000 Euro. /has, schie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell