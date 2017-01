POL-H: Zeugenaufruf! Hubschraubereinsatz in Mittelfeld - Polizei fahndet nach Einbrechern

Hannover (ots) - Zeugenaufruf! Hubschraubereinsatz in Mittelfeld - Polizei fahndet nach Einbrechern

Eine etwa eineinhalbstündige Fahndung nach flüchtigen Einbrechern am Donnerstagabend, 12.01.2017, im hannoverschen Stadtteil Mittelfeld, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt worden ist, ist ohne Erfolg verlaufen.

Der Eigentümer einer Doppelhaushälfte an der Lerchenfeldstraße bemerkte gestern Abend beim Nachhause kommen, gegen 18:40 Uhr, dass während seiner Abwesenheit Einbrecher im Haus waren. Darüber hinaus nahm der 42-Jährige recht laute Geräusche aus der Haushälfte nebenan wahr und verständigte dann die Polizei. Die alarmierten Beamten hörten wenig später laute Poltergeräusche vom Dach und stellten fest, dass vermutlich drei Personen über einen auf der Rückseite an die Nachbar-Doppelhaushälfte angrenzenden Anbau zunächst in Richtung Wülfeler Straße und weiter in eine Kleingartenkolonie an der Paderborner Straße flüchteten.

Eine Hubschrauberbesatzung konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung einen der Flüchtigen im Bereich des Annastifts auf einem Brachgelände sichten, während von den Komplizen jede Spur fehlte.

Wenig später verloren ihn Polizeibeamte und Hubschrauberbesatzung an der Aschendorfer Straße aus den Augen. Die Ermittlungen dauern an, derzeit steht nicht abschließend fest, ob aus den Doppelhaushälften etwas entwendet wurde.

Alle Täter sind schlank und waren dunkel bekleidet - zwei sind zirka 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Einer der beiden trug einen Kapuzenpullover, der andere eine dunkle Mütze.

Geprüft wird auch ein Zusammenhang zu einem weiteren Einbruch in eine Doppelhaushälfte am Donnerstagabend in Mittelfeld, an der Straße Apfelgarten, der kurz nach 21:00 Uhr angezeigt wurde. Auch in diesem Fall muss noch abschließend geklärt werden, ob etwas entwendet wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich mit der Ermittlungseinheit Wohnungseinbruchsdiebstahl ("EE WED") der Polizeiinspektion Ost unter der Rufnummer 0511 109-2717 in Verbindung zu setzen. / st, schie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell