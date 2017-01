POL-H: Schwer verletzter Fahrradfahrer

Hannover (ots) - Am Donnerstag, 12.01.2017, gegen 13:40 Uhr, ist ein Radfahrer beim Überqueren der Wülferoder Straße (Laatzen) mit einem PKW kollidiert und hat sich hierbei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche mit seinem Rad in Richtung Wülferoder Straße unterwegs gewesen. An der Zuwegung in die Wülferoder Straße, Höhe Hausnummer 110, passierte der 15-jährige Biker einen Fußgängerüberweg - offensichtlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hier kam es zu einer Kollision mit einem für den 15-Jährigen von links kommenden Hyundai Tucson einer 60-Jährigen, die die Wülferoder Straße in Richtung Debbenroder Straße befuhr. Bei dem Unfall zog sich der Teenager Frakturen und Prellungen zu und kam zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. /st

