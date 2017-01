POL-H: Nachtragsmeldung! Lovemobil gerät in Brand - Ursache geklärt

Hannover (ots) - Der Brand in dem Wohnmobil an der Bundesstraße 443 in Koldingen (Pattensen) am Freitag, 06.01.2017, gegen 00:30 Uhr, (wir haben berichtet) ist durch fahrlässiges Eigenverschulden verursacht worden. Den entstandenen Schaden an einem Teppich sowie einem Vorhang schätzt die Polizei auf 100 Euro. /has, now

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3528865

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell