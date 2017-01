POL-H: Glatteis verursacht Vielzahl von Verkehrsunfällen

Hannover (ots) - Von gestern Nachmittag, 07.01.2016, bis heute Früh ist es aufgrund von Blitzeis und gefrierendem Regen sowohl im hannoverschen Stadtgebiet, als auch im Umland zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen.

Blitzeis und gefrierender Regen hielten von gestern Nachmittag gegen 17:00 Uhr, bis heute Morgen gegen 03:00 Uhr, die Beamten der Polizeidirektion Hannover in Atem. Sie nahmen in dieser Zeit 224 Verkehrsunfälle auf. Hinter Devese, im Bereich Hemmingen, kam ein 67-Jähriger auf glatter Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und verstarb wenig später an seinen schweren Verletzungen. Bei Springe verletzte sich eine 39-Jährige bei einem Verkehrsunfall schwer (wir haben über beide Unfälle berichtet). Insgesamt 13 Personen wurden bei den aufgenommenen Unfällen leicht verletzt, überwiegend blieb es jedoch bei Blechschäden.

Die Polizei Hannover rät Verkehrsteilnehmern auch heute zur Vorsicht, da es stellenweise noch immer glatt sein kann. /pfe

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell