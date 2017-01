POL-H: Herrenhausen: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Hannover (ots) - Heute Morgen, 06.01.2017, gegen 06:15 Uhr ist eine 57 Jahre alte Frau an der Herrenhäuser Straße von dem PKW eines 29-Jährigen erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Mann mit seinem VW Golf die Herrenhäuser Straße stadteinwärts befahren und bog an der Einmündung Herrenhäuser Straße/Westschnellweg nach rechts in Richtung der Bundesstraße 6 ab. Dabei übersah er offensichtlich die Frau, die diese zeitgleich bei Grünlicht an einer Fußgängerfurt, in Richtung Schaumburgstraße, überquerte. Im weiteren Verlauf erfasste der PKW die 57-Jährige und schleuderte sie auf die Fahrbahn.

Ein Rettungswagen brachte sie mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Während der Rettungsmaßnahmen musste die Auffahrt zum Westschnellweg kurzzeitig gesperrt werden, es kam zu leichten Behinderungen. /now, schie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell