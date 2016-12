POL-H: Zeugenaufruf! List: Flüchtende Einbrecher rasen mit Auto auf Polizisten zu

Hannover (ots) - Am 24.12.2016, gegen 22:30 Uhr, haben Beamte der Polizeiinspektion Ost an der Constantinstraße einen Einbrecher verfolgt. Der Flüchtende ist in ein wartendes Auto gestiegen, dessen Fahrer anschließend auf die Polizisten zugefahren ist, sodass diese beiseite springen mussten.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatten Nachbarn verdächtige Geräusche aus dem Nebenhaus an der Brinckmannstraße gehört und die Polizei alarmiert. Eine Anwohnerin gab den eintreffenden Beamten den Hinweis auf den flüchtenden mutmaßlichen Einbrecher. Als sie die Verfolgung aufnahmen, sahen sie den Mann über einen Grundstückszaun auf die Constantinstraße klettern. Dort stieg der Tatverdächtige in einen grauen Alfa Romeo mit luxemburgischen Kennzeichen. Im weiteren Verlauf raste der Wagen erst auf die Polizisten zu, sodass sich diese durch einen Sprung zur Seite retten mussten, und fuhr dann in Richtung Spannhagenstraße davon. Wie viele Personen insgesamt in dem Fahrzeug saßen, ist unbekannt. Das Auto wurde später an der Grethe-Jürgens-Straße verlassen aufgefunden und sichergestellt. Was der Flüchtige bei dem Einbruch in das Zweifamilienhaus erbeutet hat, steht derzeit noch nicht fest.

Der Gesuchte ist zirka 1,80 Meter groß und schlank. Er hat dunkles, längeres und leicht gelocktes Haar. Zum Tatzeitpunkt war der Mann dunkel gekleidet.

Die Polizeiinspektion Ost nimmt unter der Rufnummer 0511 109-2717 Zeugenhinweise entgegen. /pfe, st

