POL-DN: An mehreren Autos die Spiegel abgetreten

Düren (ots) - Am Dienstagmorgen nahm die Polizei gleich sieben Anzeigen wegen abgetretener Außenspiegel auf.

In Berzbuir waren fünf Autos betroffen. In der Straße Berzberger Fahrt wurden diese zwischen 22:00 Uhr am Montag und 05:20 Uhr am Dienstag beschädigt.

In Lendersdorf waren zwischen Montag, 23:30 Uhr, und Dienstag, 00:15 Uhr, zwei Pkw in der gleichen Art und Weise beschädigt worden. Ein Fahrzeug stand auf der Hauptstraße, das zweite auf der Straße Zu den Blanken. Ein Zeuge hatte hier zwei dunkel gekleidete Personen, vermutlich Jugendliche, auf Mountainbikes, eines weiß und eines silber, in Tatortnähe gesehen. Eine Fahndung nach den beiden verlief negativ.

Ob die beiden Vorfälle in Zusammenhang zueinander stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen oder auf die beiden Jugendlichen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

